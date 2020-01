Otvorený list slovenským médiám

Vážené vedenia a redakcie slovenských médií (Denník N, Aktuality, Sme, Hospodárske noviny, Týždeň, Trend).

chcel by som Vás touto cestou požiadať o prístup k informáciám a prístup k vašim článkom na internete. Dnes máme necelé dva mesiace pred voľbami a sociálnymi sieťami sa šíria rôzne komploty, nezmysly, neoverené informácie a konšpirácie. Vy, ktorí si robíte svoju robotu poctivo, zbierate a overujete informácie, ktoré následne zverejňujete, si za tieto články nechávate platiť. Je to Váš zdroj obživy a je to absolútne pochopiteľné, že tak robíte, aby kvalitný obsah mohol ostať kvalitným.

Nastal však čas, kedy je veľmi dôležité šíriť pravdu. Bez Vás nedokážeme argumentovať, nedokážeme poukázať na zlodejiny, nedokážeme vyvrátiť nezmysly, ktoré sa šíria internetom. Lebo Vaše články sú zamknuté. Rôzne konšpiračné média mávajú svoje články zverejnené celé a bohužiaľ tie ľudia čítajú. Tie Vaše nie, lebo sú spoplatnené. Chápem to ako jeden z dôvodov, prečo veľká časť našej spoločnosti inklinuje k dezinformáciám. Apelujem na Vás, aby ste zhodnotili zamykanie článkov v posledný mesiac pred voľbami. Je dôležité aby ľudia videli a aby mali možnosť prečítať si podrobne všetky tie korupčné kauzy, ktoré sa tu odohrali za posledné roky. Nech si potom každý čitateľ urobí názor na konkrétnu politickú stranu či ľudí v nej na základe Vami overených informácií. Týmto otvoreným listom Vás žiadam na jeden mesiac odomknúť všetky Vaše články. Je to môj osobný názor, na základe ktorého verím sa mnohým otvoria oči.

S pozdravom čitateľ Stanislav Thomka