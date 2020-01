Možné pochybenia v prípade školy Hurbanka zo strany mesta Martin.

V meste Martin už približne mesiac prebieha čulá diskusia o voľbe novej riaditeľky ZŠ s MŠ na ulici Hurbanova. Ako poslanca mesta sa ma denne viacerí pýtate na to, ako sa táto situácia vyvíja.

Aby sa čitateľ dostal do obrazu prikladám reportáže, ktoré viedli k výpovediam zamestnancov po voľbe novej riaditeľky školy:

https://www.noviny.sk/slovensko/501397-zakladna-skola-v-martine-riesi-vazny-problem-takmer-polovica-ucitelov-uz-podala-vypovede

https://myturiec.sme.sk/c/22298009/na-hurbanke-to-vrie-27-ucitelov-dalo-vypovede.html

https://www.tvnoviny.sk/domace/1986398_najvacsej-zakladnej-skole-v-martine-hrozi-zatvorenie-polovica-ucitelov-dala-vypoved?fbclid=IwAR3NR4QWfTKuk8CH3YfGcSpI_1macC5VdaxAV2GsPuxd_Kl0uxkGl3nUoqY

Obe strany "sporu" cítia krivdu a táto krivda môže vyplývať aj z možných pochybení zo strany mesta ako zriaďovateľa.

Osobne si myslím, že mesto viackrát v tomto procese pochybilo. Sú to chyby, z ktorých by sme si mali brať do budúcnosti príklad a vyvarovať sa im. Ak by tieto chyby mesto nespravilo možno by voľba dopadla úplne rovnako, ale možno nie. Avšak keby ich nespravilo, tak nám to ľudia nedávajú za vinu a my by sme nemuseli teraz čeliť situácií, že už 35 zamestnancov školy dalo výpoveď novému vedeniu školy.

Pochybenie číslo 1

Dňa 26.9.2019 sa uskutočnilo mestské zastupiteľstvo, kde z môjho pohľadu došlo k prvému pochybeniu. Táto skutočnosť odznela aj verejne v bode rokovania – prikladám link: https://tvturiec.eu/mestske-zastupitelstvo-mesta-martin-dna-26-9-2019/ schvaľovaný bod programu je včase 2:47. Návrh na delegovanie zástupcov mesta ako zriaďovateľa do rady školy Hurbanova. Mesto už počas tohto bodu programu bolo zo strany poslancov konfrontované, že je nezvyčajné, aby v rade školy bol poslanec z inej mestskej časti. Takýto poslanec tak nemá žiadnu zodpovednosť voči obyvateľom mestskej časti Košúty, kde sa škola nachádza. O to viac nezvyčajné to bolo v tomto prípade, keď poslanec mestskej časti Košúty Dušan Kubička, prejavil záujem byť v rade školy vo svojej mestskej časti. Ja osobne som v rade školy v Priekope, v mestskej časti, za ktorú som bol zvolený, v škole ktorú som navštevoval, školu, pre ktorú chcem naozaj len to najlepšie. Mesto pri tomto návrhu zvolilo do rady školy ZŠ s MŠ na ulici Hurbanova, poslanca mestskej časti Podháj-Stráne MUDr. Šucha. Štrajkujúci rodičia a učitelia prejavili nespokojnosť s výberom poslanca z inej mestskej časti do rady školy a toto nelogické rozhodnutie mesta dávajú do súvislosti s následnou voľbou riaditeľky školy.

Pochybenie č. 2

Dňa 19.12.2019 sa konalo mestské zastupiteľstvo, kde sa primátor mesta Martin rozhodol, že nebude odvysielaný záznam zastupiteľstva v priamom prenose v lokálnej televízií Turiec. Schválili sme v ňom doplnený bod programu - informácia k situácii, ktorá je na ZŠ s MŠ Hurbanova po voľbe riaditeľa školy. Tu sa vnucuje otázka, prečo do dnešného dňa nie je záznam z daného zastupiteľstva verejne dostupný na internete. V minulosti bývali záznamy zo zastupiteľstva do týždňa zverejnené a teraz tomu bude už skoro mesiac. Čo si majú ľudia o tom myslieť? Zas si len môžu domýšľať...

Pochybenie č. 3

Primátor mesta Martin Ján Danko povedal pre média, že disponuje právnou analýzou, ktorá však nie je verejnosti známa a dostupná. Táto analýza má tvrdiť, že nemal inú možnosť ako vymenovať za riaditeľku p. Královancovú. Zároveň dodal, že má informácie o tom, že keby tak nespravil, tak malo byť na neho podané trestné oznámenie. Kto chcel a z akého dôvodu podať trestné oznámenie na primátora mesta? Po tomto vyhlásení primátora sú na stole ďalšie a ďalšie otázky verejnosti a osobne by to zaujímalo aj mňa. Čo sa týka právnej analýzy, ktorá mu nedáva inú možnosť len riaditeľku vymenovať, tak tá si rozporuje s výkladom zo stránky https://www.direktor.sk/sk/aktuality/neakceptovanie-navrhu-rady-skoly-na-vymenovanie-riaditela.a-4379.html, kde sa píše práve o možnosti nevymenovať riaditeľa zo strany zriaďovateľa. Predložením právnej analýzy, ktorou disponuje primátor, by sme odstránili ďalší tieň podozrenia, ktorý je aktuálne vrhaný na mesto.

Pochybenie č. 4

Upokojiť situáciu na najväčšej škole v Martine mohol primátor stretnutím so zamestnancami tejto školy. Osobne som dúfal, že avizované stretnutie prebehne, ale stretnutia sa zúčastnil len zamestnanec z mesta z odboru školstva. Bez nedostatočnej komunikácie to ďaleko nedotiahneme a napätie sa naozaj stupňuje každým dňom. A možno zbytočne...

Myslím si, že vedenie mesta podcenilo túto situáciu. Táto situácia na škole ZŠ s MŠ Hurbanova neprospieva ani novej riaditeľke školy, ani štrajkujúcim učiteľom.

Možným riešením a vyvarovaním sa podobných situácii, by mohol byť výber poslancov do školskej rady prioritne z príslušnej mestskej časti, v ktorej sa škola nachádza. Osobne som bol na viacerých výberových konaniach ako člen rady školy a byť za zatvorenými dverami, kde len skupinka ľudí si vypočuje koncept záujemcu o post riaditeľa školy, je na škodu. Aj pre samotných rodičov je dôležité vypočuť si víziu budúceho vedenia školy.

Určite by nebolo na škodu, keby boli tieto prezentácie verejné a aj verejnosť by videla kvalitu jednotlivých kandidátov. Takto jedna strana tvrdí, že lepšia bola jedna a druhá strana tvrdí, že tá druhá. Verejnou prezentáciou by sme mohli dosiahnuť vyššiu kvalitu a objektívnejší výber z kandidátov a mohli by sme sa taktiež vyvarovať nepríjemnej situácií, ktorej čelíme dnes.

Celý text blogu vyplýva z môjho hodnotiaceho úsudku a je to môj osobný pohľad na túto situáciu.