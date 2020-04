O koľko miliónov príde mesto Martin a aké opatrenia by sme vedeli prijať v čase krízy?

Ekonomická kríza, ktorá príde po korone sa hlboko dotkne aj samospráv. Všetko so všetkým súvisí a dnes je vidieť ako kríza zasiahla takmer všetky odvetvia hospodárstva.

Tak ako štát prichádza s opatreniami na pomoc zamestnávateľom, tak aj mesto môže spraviť kroky, ktoré môžu pomôcť zmierniť straty firmám. Zároveň musíme v samosprávach myslieť na to, že primárne výpadky v rozpočte budú veľké a následne nás dobehnú sekundárne náklady, s ktorými rozpočet nerátal. Zníži sa výber podielových daní čo už avizuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť na svojej stránke, kde si môžte pozrieť jednotlivé scenáre čo sa týka výpadkov, kde v tej najhoršej variante mesto Martin môže prísť až o 6.000 000 EUR, ktoré by za normálnej situácie prišli na účet mesta. Stojíme na prahu veľkých zmien a treba sa ku nim postaviť zodpovedne a začať od seba.

Pre ľubovoľnú obec či mesto si môžte odhad pozrieť po zadaní do vyhľadávača na stránke Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

https://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/420/danove-prijmy-samosprav

V súčasnej situácií je treba konať a nespať. Zvládnuť mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva dnes vieme aj vďaka novým technológiám online formou.

https://www.omediach.com/internet/17675-samospravy-mozu-pocas-epidemie-rokovat-a-hlasovat-online-k-dispozicii-maju-zadarmo-system-gamo-meet

Alebo zasadanie na voľnom priestranstve je tiež jedným z možných riešení.

1. Zníženie odmien poslancov. Ako poslanci pre Vašu predstavu dostávame v čistom 200,-/mesačne, počas karantény kedy sa zastupiteľstvo nekoná, tak odmena neplynie. Odmeňovaní sme len vtedy, keď sa zastupiteľstvo koná a musíme byť prítomní, inak nemáme nárok na odmenu. K takémuto kroku na zníženie odmien môže pristúpiť po vzore iných miest aj sám primátor.

2. Alikvotné odpustenie nájmov a podnájmov v mestských priestoroch pre prevádzky, ktoré nemohli vykonávať svoju podnikateľskú činnosť počas karantény. Mesto Martin prenajíma množstvo priestorov a v súčasnej situácií pokiaľ nebude nájomné refundované zo strany štátu, tak by bol férové toto nájomné odpustiť.

3. Bezplatná parkovanie v centre mesta. Zaviesť bezplatné parkovanie v centre mesta aj po ukončení karantény do odvolania. Takýmto opatrením by sme rýchlejšie oživili pešiu zónu a centrum mesta po tom ako sa náš život vráti do normálu.

4. Povolenia letných terás resp. odpustenie nájomného za zabratie verejného priestranstva. Zrušiť obmedzenia pre letné terasy, týkajúce sa vizuálu. Dnes musia mať kaviarne a reštaurácie presne stanovený vizuál svojich letných terás. Pokiaľ obmedzenia týkajúce sa gastroprevádzok pominú v polovici sezóny, tak by mohli svoje terasy otvoriť aj za podmienok, že nebudú zbytočne montovať konštrukcie, ale mohli by len vyložiť stoličky na pešiu zónu, tak ako to je aj inde vo svete bežné. Reštauračné a kaviarenské prevádzky podľa všetkého budú otvárané ako posledné v poradí a preto ich netreba obmedzovať nariadeniami a zvýšenými výdavkami.

5. Prehodnotenie investičných akcií. Mesto Martin už počas prebiehajúcich obmedzení dňa 23.3.2020 zverejnilo výzvu na predkladanie ponúk na dostavbu tréningovej haly zimného štadiónu v hodnote takmer 2.400 000 eur. Treba pozastaviť všetky investičné akcie a prehodnotiť ich vzhľadom na súčasnú situáciu.

6. Pomoc vďaka nadácií. Rozšíriť možnosti čerpania finančných prostriedkov z nadácie mesta pre ľudí postihnutých koronavírusom resp. na nákup ochranných pomôcok pre dôchodcov.

Samozrejme, že balík opatrení môže byť omnoho širší avšak niekde treba začať.