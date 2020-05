Mesto Martin kupovalo tonery. Draho!

Mesto Martin malo možnosť nakúpiť tonery lacnejšie, avšak príležitosť na lepší nákup nevyužilo. Priplatíme si.

Mesto Martin sa rozhodlo obstarať renovované tonery a ďalšie pridružené služby a vyhlásilo súťaž prostredníctvom EKS (elektronický kontrakčný systém).

Samotné podmienky súťaže si môžete pozrieť pod číslom EKS 201938762. Táto súťaž však bola zrušená a po dvoch týždňoch sa zopakovala pod číslom EKS 20201348. Súťaž sa opakovala, nakoľko bola vylúčená firma, ktorá ponúkla najnižšiu cenu z dôvodu, že nesplnila podmienku aukcie, ktorou bola, že firma musí mať zriadené chránené pracovisko.

Zákazka bola do veľkej miery obmedzujúca pre množstvo potencionálnych firiem nakoľko obsahovala špecifickú podmienku. Zákazka bola totiž vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská.

Keď som sa pýtal rôznych dodávateľov či poznajú na Slovensku firmu, ktorá spĺňa podmienky renovácie tonerov a má zriadenú chránenú dielňu, tak mi všetci odpovedali, že poznajú len jednu a bola to práve tá, ktorá vyhrala.

Prečo mesto zvýhodňuje chránené pracoviská či dielne?

Podľa mne dostupných informácií od 1.1.2020 musí mesto zvýhodniť pri verejnom obstarávaní, resp. nákupe v určitom objeme práve firmy, ktoré zamestnávajú zdravotne znevýhodnených zamestnancov, alebo zvýhodniť rôzne typy sociálnych podnikov.

Táto zákonná podmienka vylúčenia firiem, ktoré nemajú zriadené chránené pracovisko bola však v tejto súťaži EKS 201938762 rozporovaná.

Prikladám znenie rozporu – Ak dodávateľ, ktorý nie je chráneným pracoviskom zvíťazí, poníži víťaznú cenu o 20%. Keďže dôležitá je celková úspora financií a nie našiť niekomu zákazku na mieru za neprimerane vysoké ceny.

Z môjho pohľadu mi tento rozpor dáva logiku. Keby sme nastavili súťaž tak, že firma, ktorá nemá zriadené chránené pracovisko by musela dať o 20% zľavu z víťaznej sumy, tak by sme zároveň určitým spôsobom zvýhodnili firmy s chráneným pracoviskom a zároveň by sme nemuseli obmedziť ostatné firmy, ktoré tieto podmienky nespĺňajú.

Ale z roviny úvah sa presuniem do roviny faktov.

Súťaž na tonery sa teda konala na dvakrát. Kde v prvom kole mesto Martin dražilo[1] tento tovar a služby v zákazke EKS 201938762, kde vyhrala firma Laser Servis s ponukou 15.400 EUR s DPH. Vtedy sa o túto zákazku „bila“ aj s firmou MIP, s.r.o., ktorá vtedy ponúkla sumu 15.989,99 EUR s DPH. Firma MIP, s.r.o. bola ochotná ponúknuť tento tovar a služby za necelých 16.000 EUR s DPH.

Vďaka podmienke, že sa môžu súťaže zúčastniť len firmy s chráneným pracoviskom sa stalo to, že táto súťaž bola zrušená a opakovala sa pod číslom EKS 20201348. Ako jediná firma sa do novej súťaže prihlásila práve firma MIP, s.r.o., ktorá toto chránené pracovisko zriadené má a spĺňala podmienky súťaže. Prešlo 20 dní medzi jednotlivými aukciami avšak tento krát bola firma MIP, s.r.o. ochotná dodať ten istý tovar už nie za 15.989,99 EUR s DPH ale vyhrala s ponukou 22.405,10 EUR s DPH. Čiže pokiaľ je verejné obstarávanie nastavené zle ako to bolo v tomto prípade, tak sme ako mesto prišli reálne o viac ako 6.000,- EUR

Zvláštne je aj to, že v druhom kole tejto aukcie sa do súťaže prihlásila jediná firma MIP a vyvolávacia cena bola 25.000 EUR s DPH a sama dobrovoľne išla s cenou dolu aj keď proti nikomu nesúťažila na sumu 22 405,10 EUR s DPH.

Prečo sme nestanovili vyvolávaciu cenu na túto zákazku na reálnu sumu za predmetný tovar? Prečo, keď sme mali vedomosť, že tento tovar sa dá dodať za 16.000 EUR s DPH, prečo sme začali aukciu od 25.000,- EUR s DPH?

Nakúpili sme z chránenej dielne, avšak v tomto prípade nákup neviedol k reálnej úspore finančných zdrojov.