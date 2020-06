Kde nakoniec skončia naše deti z Centra voľného času Kamarát?

Mesto Martin plánuje presťahovať deti z budovy, ktorú pred 60. rokmi dostali od Advokátskej komory, aby v nej vykonávali svoje voľnočasové aktivity. No a vyzerá to tak, že naspäť do pôvodného sídla sa už deti nevrátia.

Čo s CVČ Kamarát?

Na poslednom zastupiteľstve som nadobudol pocit, že poslanci sa rozhodli čo bude s budovou bývalej advokátskej komory v Martine. Vedenie mesta viac ako 60 rokoch plánujú presťahovať činnosť Centra voľného času Kamarát a chcú zmeniť túto budovu z časti na komerčné účely. Po rekonštrukcii interiéru vraj budova nebude vhodná pre aktivity detí ako je tomu aktuálne. Prišiel som však s návrhom, ktorý mohol túto budovu aspoň z časti vrátiť deťom, aj keď len symbolicky, ale predsa. Môj návrh sa však nestretol s podporou zastupiteľstva. Môj návrh znel: Mestské zastupiteľstvo v Martine žiada v prípade rekonštrukcie budovy bývalej Advokátskej komory neprenajať jednotlivé priestory a kancelárie na komerčné účely ale poskytnúť ich organizáciám vykonávajúcim výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity, ktoré sú určené pre deti a mládež. Našlo sa len 9 poslancov, ktorý tento návrh podporili a nechceli v budúcnosti využívať tento priestor na komerčné účely. Návrh neprešiel.

Druhý návrh si však našiel podporu medzi poslancami. V areály, v ktorom sa budova nachádza, tak je ešte jedna budova, ktorá prevažne slúži ako sklad využívaný CVČ. Aby sa aspoň z tejto budovy nemuseli sťahovať, tak som predniesol návrh: Pokiaľ nemá prísť k rekonštrukcii vedľajšej budovy nachádzajúcej sa na pozemku vo vnútrobloku bývalej Advokátskej komory (aktuálne skladové priestory a krojáreň detského folklórneho súboru), MsZ žiada o ponechanie tohto priestoru v správe CVČ Kamarát. Návrh našiel podporu v zastupiteľstve a prešiel.

Keď po asi dvojhodinovej diskusii, kedy sa väčšina poslancov vyjadrila, že CVČ Kamarát pôjde preč z budovy, kde aktuálne sídli a kde deti vykonávajú svoju činnosť viac ako 60 rokov prišla na rad otázka, či ho presťahujeme a za akých podmienok. Vedenie mesta predložilo návrh, že celú organizáciu presťahujeme do priestorov Domu odborov Strojár patriacej do portfólia firiem rodiny Víťazoslava Morica. Poslanci sa však zhodli na tom, že pokiaľ je toto jediné riešenie, tak nech je len dočasné a že potrebujeme, aby mestská organizácia sídlila v mestských priestoroch a nie v súkromných a podporili návrh mestskej rady, že sa má jednať len o dočasné riešenie a takisto návrh, ktorý predniesol poslanec Horecký a takmer sa zhodoval s mojim návrhom, kde môj návrh znel: MsZ v Martine žiada pripraviť do najbližšieho mestského zastupiteľstva bod programu, rekonštrukcia nebytových priestorov pri Amfiteátri (posádkový klub) z úverových zdrojov určených na kapitálové výdavky. V skratke, na najbližšom zastupiteľstve ešte tento mesiac chceme vidieť všetky možnosti rekonštrukcie mestských priestorov. Nemá totiž zmysel sťahovať celú organizáciu, aby sme ju na budúci rok mali sťahovať opäť. V júnovom zastupiteľstve sa dozvieme viac o osude Centra voľného času Kamarát.

Jediná škoda je, že to vyzerá tak, že naspäť do pôvodného sídla sa už deti nevrátia.