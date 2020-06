Mesto Martin našlo vhodné riešenie pre deti.

V predchádzajúcich blogoch som sa venoval tematike Centra voľného času Kamarát. Centrum voľného času Kamarát je mestská organizácia pôsobiaca ako voľnočasové zariadenie a pôsobí v priestoroch patriacich mestu Martin.

Jedná sa o budovu na ulici A. Kmeťa (bývalá Advokátska komora), ktorá je vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku a štát nám zo svojich zdrojov posiela každoročne finančné prostriedky, ktoré sú určené na obnovu kultúrnych pamiatok. Mesto Martin sa rozhodlo, že z týchto prostriedkov sa zrekonštruuje interiér budovy a záujmová krúžková činnosť sa bude musieť z týchto priestorov vysťahovať.

Na poslednom mestskom zastupiteľstvo prebiehala k tomuto bodu rokovania asi dvojhodinová debata. Vedenie mesta Martin predložilo návrh na presťahovanie Centra voľného času z budovy na A. Kmeťa 22 do súkromných priestorov Domu odborov Strojár. Priestory DO Strojár sú aktuálne vo vlastníctve súkromnej firmy UTAR - Technologické centrum, spol. s r.o. patriacej do portfólia firiem rodiny Víťazoslava Morica.

Inú alternatívu nám mesto k dispozícií nedalo. Ako poslanci sme s alternatívou prišli sami a dnes už môžeme zhodnotiť, že Centru voľného času sa črtá iná možnosť ako ísť do súkromných priestorov. Ako poslanci sme totiž požiadali primátora nech preverí možnosť, aby sme finančné prostriedky určené na rekonštrukciu bývalej Advokátskej komory mohli vyčerpať s určitým časovým odkladom, na čo sme dostali z ministerstva kladnú odpoveď. Získali sme tak čas na to, aby sme museli Centrum voľného času Kamarát sťahovať. Zároveň sme požiadali primátora, aby nám pripravil na najbližšie zastupiteľstvo podklady na rekonštrukciu mestských priestorov, aby sme všetky voľnočasové aktivity presunuli pod mestskú strechu a nie pod súkromnú za aktuálne nejasných nájomných podmienok.

V priebehu týždňa som sa zúčastnil obhliadky mestského objektu, ktorý by po rekonštrukcii mohol slúžiť pre činnosť CVČ Kamarát. Jedná sa o bývalý posádkový klub nachádzajúci sa v centre mesta pri Amfiteátri. Pri tomto postupe, by sme „zabili“ dve muchy jednou ranou. Na jednej strane zrekonštruujeme mestské priestory a zveľadíme tak náš majetok a na strane druhej tu môžeme presunúť činnosť našej organizácie.

Posádkový klub pred rekonštrukciou.

Posádkový klub, by mal po rekonštrukcii slúžiť Centru voľného času.

Čo sa stane s budovou bývalej Advokátskej komory po jej rekonštrukcii?

V tejto budove pôsobili rôzne združenia venujúce sa deťom a mládeži viac ako 60 rokov a bolo by z môjho pohľadu zvláštne, aby sme ako mesto v tejto budove prenajímali kancelárie advokátom, notárom či obchodom. V zrekonštruovaných kanceláriách môžu namiesto komerčných cestovných kancelárií, kozmetických salón či rôznych iných služieb naďalej pôsobiť deti aspoň vo forme organizácií venujúcich sa výchove detí a mládeže, mestských organizácií alebo napríklad tu môže sídliť detský psychológ. Môj názor je, že máme možnosť zachovať myšlienku Advokátskej komory a môže aj naďalej slúžiť predovšetkým deťom.