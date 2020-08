Primátor odmietol diskusiu ohľadne možnosti revitalizácie Vajanského námestia.

Už niekoľko rokov sa pozeráme na zašlú slávu námestia S.H.Vajanského v Martine. Zarastá burinou priamo pred našimi očami. A pritom je to centrálne námestie v blízkosti budovy mestského úradu.

Zo západnej strany možno pozorovať taktiež chátrajúcu budovu bývalej Neografie. Táto martinská tlačiareň sa pred niekoľkými rokmi presťahovala z centra do nových priestorov v Priekope. Namiesto pôvodnej Neografie by mal vyrásť v jednej časti jeho klientske centrum (vládny program ESO), ktoré by zastrešovalo viacero štátnych úradov na jednom mieste. O zvyšnej časti budovy bývalej Neografie patriace do portfólia rodiny Víťazoslava Morica (ŽOS - VÝVOJ, s.r.o.) sa rozpráva ako o projekte bytov spojených s obchodnými jednotkami a kanceláriami, či hotelom.

Z južnej strany námestia sa nachádza OD FIX, ktorý mení svoj vzhľad a súčasný majiteľ postupne vymenil okenné výplne na obchodných prevádzkach, kde priestor vyzerá podstatne lepšie ako pár rokov dozadu.

Z východnej časti námestia sa nachádza budova mestského úradu. Priebežne sa jednotlivé poschodia úradu rekonštruujú, vždy však podľa finančných možností mesta. Do budúcna by bolo vhodné rekonštruovať obvodový plášť, nakoľko súčasné izolačné vrstvy nedokážu zabrániť vysokým teplotám v kanceláriách.

Severnú časť námestia ohraničuje budova, ktorá v minulosti patrila odborárom z OZ KOVO, známa aj ako Dom odborov Strojár, resp. kino Strojár. Dnes je v budove čulý ruch a postupne sa rekonštruuje. Tak ako Neografia, tak aj táto budova Strojáru dnes patrí do portfólia rodiny Víťazoslava Morica (UTAR - Technologické centrum, spol. s r.o.).

Medzi týmito spomínanými budovami sa nachádza námestie S.H.Vajanského. Dlho sa rozpráva o tom, že mesto by tu malo postaviť 300 podzemných parkovacích miest https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/revitalizacia-namestia-s-h-vajanskeho-v-martine

a tak by sa zrekonštruoval aj tento verejný priestor. Kým však k tomu príde, tak som vyvinul poslaneckú aktivitu a požiadal som vedenie mesta, aby pripravilo možnosti revitalizácie tohto parku, kým nebude uskutočnená samotná výstavba podzemných garáži.

Nemá sa jednať o megalománsku akciu, ale nízkorozpočtovu. Napríklad aj v spolupráci s dobrovoľníkmi, by sme mohli zveľadiť tento priestor tak, aby slúžil verejnosti a aby sme sa nemuseli zaň hanbiť. V bode rôzne som predniesol návrh, aby mesto pripravilo materiál do ďalšieho zastupiteľstva – možnosti revitalizácie parku S.H.Vajanského.

Tento návrh sa stretol so súhlasom väčšiny prítomných poslancov, nakoľko aj oni chodia často krát okolo tohto parku a vnímajú jeho stav ako nevyhovujúci a pritom by stačilo naozaj málo na to, aby sme ho skultúrnili.

Mestské zastupiteľstvo v Martine 25.6.2020 prijalo uznesenie, aby vedenie mesta Martin predložilo možnosti revitalizácie námestia S.H.Vajanského.

Primátor Ján Danko má však na vec asi iný názor a toto uznesenie sa rozhodol nepodpísať. Touto cestou sa chcem ospravedlniť obyvateľom mesta Martin a aj jeho návštevníkom, že park asi ostane chvíľku v dezolátnom stave, ale primátor sa nestotožnil s tým, aby sa tento bod prejednával na mestskom zastupiteľstve.

Aby ste boli viac v obraze, tak všetky uznesenia, ktoré sa príjmu na zastupiteľstve môže primátor buď podpísať, alebo nepodpísať. Jedná sa z jeho strany o akési právo veta nazývané aj sistačným právom. Kedy môže využiť primátor tzv. sistačné právo? Mechanizmus, kedy môže pozastaviť výkon uznesenia? Ide o prípady, kedy sa primátor domnieva, že uznesenie odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné. Čiže rozprávať sa o možnostiach revitalizácie parku S.H.Vajanského je podľa primátora Danka v rozpore so zákonom, resp. táto debata je pre mesto Martin zjavne nevýhodná.

Viac k tomu nemám čo dodať.