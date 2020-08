Ako je to s tými odmenami pre poslancov?

Predtým ako si začnete čítať ďalej, si na papier napíšte svoj tip koľko podľa vás mesačne zarába poslanec mestského zastupiteľstva v Martine. Vedľa toho si napíšte za koľko by ste túto prácu vykonávali vy.

Téma odmien pre poslancov je vždy háklivá. Vždy bola a aj vždy bude. Často krát sa stretávam s názorom verejnosti, že majú mienku o nás poslancoch, že zarábame tisíce eur mesačne. Aj vy si myslíte, že máme vysoké platy a ešte k tomu extra mimoriadne odmeny? Čítajte ďalej a posúďte sami či je odmena pre poslancov zastupiteľstva adekvátna, alebo nie.

Od roku 2018 je stanovený limit pre maximálnu ročnú výšky odmeny pre poslanca zastupiteľstva. Poslanec tak môže v priebehu kalendárneho roka dostať odmeny maximálne vo výške mesačného základného platu primátora v danej obci. Tento vzorec platí to pre celé Slovensko. V každej obci či meste platí to, čo dostane starosta či primátor ako základný mesačný plat, tak toľko maximálne môže dostať poslanec danej obce v priebehu kalendárneho roku. Príklad: Ak mesačný plat starostu v obci je 1000 eur v čistom, tak poslanec v tej obci môže dostať maximálne v priebehu kalendárneho roku 1000 eur v čistom.

A teraz konkrétne v našom meste. Pôsobím ako poslanec v meste Martin. Mesto Martin má aktuálne viac ako 50.000 obyvateľov a preto základný plat primátora, ktorý je stanovený zákonom je 3,54-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. Pre prvý kvartál roku 2020 to bola hodnota 1 086 eur. Čiže základný mesačný plat primátora mesta Martin je približne 3860 eur. Pre spresnenie sa bavíme o hrubej mzde, z ktorej sa odrátajú ešte všetky odvody, dane a poistenia. V čistom (to čo príde na účet) to ročne činí okolo 2600 eur. Plus/mínus toto je tá suma (2600 eur), ktorú môže dostať poslanec v Martine v priebehu jedného kalendárneho roku. Mesačne to vychádza na niečo málo cez 210 eur v čistom. Aj keď plat primátora v Martine je 5799 eur v hrubom (okolo 3900 eur v čistom), tak plat poslanca sa odvíja od jeho základnej mzdy, nie tej navýšenej.

Suma 210 eur v čistom je výška poslaneckej odmeny v meste Martin pre poslanca mestského zastupiteľstva. Pokiaľ by ste sa pýtali na plat poslanca, tak ten nedostávame žiadny. Poslanci nie sú zamestnanci mesta. Jediné na čo máme ako poslanci nárok sú len odmeny za zasadnutia komisií, zastupiteľstva, alebo na výboroch mestských častí. Konkrétne mne za moju účasť v roku 2020 prišlo na účet 1310,34 eur za obdobie 7 mesiacov, čo predstavuje 187 eur mesačne.

Ak Vám bude niekto tvrdiť, že dostávame mesačne tisícové odmeny, tak je to lož. Poslanec v meste Martin si za výkon svojho mandátu prilepší zhruba o 210 eur mesačne.

Poslanci môžu dostať aj mimoriadnu odmenu, avšak súčet všetkých odmien (mesačných aj mimoriadnych) nesmie v priebehu kalendárneho roku presiahnuť výšku už spomínaných 2600 eur v čistom. Čisto teoreticky ak by sme sa zhodli hneď na začiatku kalendárneho roku na mimoriadnej odmene vo výške 2600 eur v čistom pre každého jedného poslanca, tak následne by sme už v danom kalendárnom roku nemohli dostávať žiadne ďalšie odmeny.

Na augustovom mestskom zastupiteľstve poslanci odhlasovali mimoriadne odmeny vo výške 500 eur v hrubom (činí približne 350 v čistom na účet). Uznesenie o týchto odmenách nakoniec primátor (resp. niekto ním splnomocnený) odobril a podpísal. Naďalej však platí to čo som písal vyššie. Poslanci môžu dostať aj mimoriadnu odmenu, avšak súčet všetkých odmien (mesačných aj mimoriadnych) nesmie presiahnuť výšku limitujúcu zákonom a to je cca 2600 eur za jeden kalendárny rok.

Zrhnutie:

Plat poslanca = odmena pre poslanca.

Za aktívnu účasť môžme dostať v čistom ročne maximálne cca 2600 eur vrátane mimoriadnych odmien.

Pokiaľ sa zastupiteľstvo nekoná, tak nárok na odmenu v daný mesiac za zastupiteľstvo nemáme. Konkrétny príklad počas korony som mal finančnú odmenu z mesta 0,- eur, nakoľko sa zastupiteľstvo nekonalo.

Pokiaľ sa v priebehu mesiaca konajú dve zastupiteľstvá, tak odmena plynie len za jedno, za druhé nedostávame odmeny. Pokiaľ zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné a pokračuje sa v rokovaní v iný termín, tak nedostávame odmenu dvakrát, ale len raz.

Základný plat primátora v meste Martin je cca 2.600 eur/mesačne = maximálna ročná odmena pre poslanca zastupiteľstva v Martine.

Primátor mesta Martin Ján Danko má zastupiteľstvom schválený navýšený plat o 50% oproti tomu základnému, čo zákon v tomto prípade umožňuje čo je približne 3900 eur v čistom.

Zásady odmeňovania mesta Martin si môžete prečítať v priloženom linku.

https://m.martin.sk/assets/File.ashx?id_org=700031&id_dokumenty=63203