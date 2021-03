Súťaž o novú vizuálnu identitu regiónu Turiec - bez myšlienky, bez odmeny, bez komentára.

Región Turiec hľadá svoju novú vizuálnu identitu a to naozaj veľmi nešťastným a neprofesionálny spôsobom.

Mesto Martin v spolupráci s Turisticko-informačnou kanceláriou hľadajú novú vizuálnu identitu pre región Turiec. Do súťaže o nový vizuál sa majú zapojiť profesionálny alebo amatérsky grafici, ktorí vytvoria nové logo pre región Turiec. Súťaž nie je honorovaná a rozhodovať o víťazovi budú ľudia v internetovej ankete.

"Žijeme v nádhernej Turčianskej záhradke, ktorá si určite zaslúži kvalitnú prezentáciu. Som presvedčený, že obyvatelia nášho mesta presne vedia, čo je na nej najkrajšie a najcennejšie. Preto sme sa rozhodli, že práve im dáme možnosť ukázať nám to. Radi by sme oslovili všetkých – profesionálnych aj amatérskych grafikov, aby nám pomohli nájsť novú tvár Turca a vytvoriť logo k heslu „Zaži Turiec" vysvetlil primátor Martina Ján Danko.

To je všetko. Absolútne žiadne zadanie, ktoré by špecifikovalo cieľ samotnej identity regiónu. Žiadna určujúca vízia, akým smerom sa bude región uberať. Žiadna hlbšia myšlienka, ktorá má byť zakomponovaná do samotného loga.

Aké je zadanie, tak taký bude aj výsledok. Samotné zadanie súťaže je hodné stredoškolského projektu na tvorbu nového loga pre školský bufet.

Nové logo a celková identita by mala byť súčasťou širšieho využitia. Okrem toho, že bude na internetovej stránke, bude súčasťou tlačovín, regionálneho merchu, súčasťou spoločných projektov s iným regionálnymi inštitúciami či obcami. Vizuálna identita musí byť variabilná, aby sa prispôsobila rôznym typom akcií (šport, kultúra, voľný čas....) či výročiam obcí, resp. výročiam samotnej organizácie. Črty loga ako aj farebnosť musia byť prispôsobené moderným trendom reklamných predmetov. Dizajn manuál musí byť premyslený od A po Z hneď na začiatku. Odvíja sa od neho polep na autách, dizajn letáku, dizajn plagátu, dizajn sociálnych sietí, dizajn gravírovaného pohára či potlač šálky.

Pri takomto spôsobe amatérskeho zadania nám hrozí, že niekto okopíruje logo z druhej strany zemegule a ľudia vo facebookovej ankete schvália tento návrh a začne sa používať. Následne sa zistí, že boli porušené niekoho autorské práva a v tom lepšom prípade môžeme hľadať novú vizuálnu identitu a zvyšky hrdosti a potom to spraviť poriadne.

Turiec sa dá zažiť rôznymi spôsobmi a tomu sa musí logo taktiež prispôsobiť. Turiec sa dá zažiť pešo, na bicykli, z padáku alebo záznamom z dronu. Dizajn manuál by mal brať ohľad aj na tieto rôzne spôsoby akými môžeme spoznávať tento región.

Tiež sa môžeme baviť o tom, či samotný názov „Zaži Turiec“ je najvhodnejší. Z môjho pohľadu je to veľmi neosobné. Príď, zaži a odíď.

Zaujímavejšie by bolo napríklad zadanie „Zamiluj si Turiec“. Odkaz tohto hesla by bol: „Príď, zamiluj sa a zas sa vráť!“. Lebo ľudia sa radi vracajú na miesta, ktoré milujú.

Je toho veľmi veľa, čo musí spĺňať vizuálna identita nášho regiónu, ale takéto riešenie, nie je riešenie.

Celé zadanie súťaže: https://www.martin.sk/dajte-s-nami-turcu-novu-tvar/d-76155/p1=1049